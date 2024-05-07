Başkan Perez Arda’yı övdü

İSPANYA'DA Arda Güler gündemden düşmüyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Sociedad maçında galibiyet golünü attıktan sonra Cadiz karşılaşmasına da ilk 11'de çıkan genç yıldıza adeta hayran kaldı. Cadiz maçıyla birlikte Bernabeu'ya ilk kez 11'de çıkan Arda, hücuma liderlik ettiği ilk yarıda Real Madrid'in en göze çarpan futbolcularından biri oldu. Başkan Florentino Perez'in 19 yaşındaki milli yıldızın bu performansına kayıtsız kalamadığı ve "Bu çok karmaşık bir durum. Bu kadar az oynamasına rağmen insanlardan bu kadar çok sevgi görmesi. Bu çok iyi." yorumunu yaptığı bildirildi.