Bodrum’un final hesabı

TRENDYOL 1. Lig'de evinde Kocaelispor'u 3-0 yenen Bodrum FK, Süper Lig yarışında direkt finale çıkacak üçüncü sırayı elde etmek için umutlandı. Haftaya üçüncü giren 57 puanlı Sakaryaspor evinde Tuzlaspor'a yenilince Bodrum'un rakibiyle arasındaki fark 1'e indi. Bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'ye konuk olacak Bodrum'da direkt Play-Off finali oynayabilmek için hesaplar yapılmaya başlandı. Üçüncülük için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Bodrum FK, Sakarya'nın da Kocaeli deplasmanında takılmasını bekleyecek.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Bodrum deplasmanda Göztepe'yi yener, Sakarya da Kocaelispor'a puan kaybederse Ege ekibi adını Play-Off finaline yazdıracak. Hem Bodrum hem Çorum kazanır, Sakarya puan kaybederse averaj hesapları devreye girecek. Bu ihtimalde ligi 59'ar puanla tamamlayacak iki takımın ikili averajı eşit. Son maçlar öncesi 1 gol averajıyla önde olan Bodrum son hafta 3'üncülüğü kaçırsa bile Play- Off'ta saha avantajını eline almak için normal sezonu 4'üncü veya 5'inci basamakta tamamlamaya çalışacak. Ligde geçen sezon da ilk yılında Play-Off finali oynayan Bodrum ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, artık Play-Off'u alışkanlık haline getirdiklerini söyledi. Taşdemir, "70 hafta Play-Off potasından çıkmayan bir takım olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.