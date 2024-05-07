Denizlispor’da kongre ertelendi

TFF 2. Lig'den tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Denizlispor'un olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Henüz resmi bir başkan adayının çıkmadığı, mevcut Başkan Mehmet Uz'un da aday olmayacağını açıkladığı kulüpte olağan genel kurul toplantısının ilki gerçekleşmedi. Saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda kulüp personeli kongre hazırlıklarını yapmasına karşın çoğunluk sağlanmadığı için tutanak tutuldu ve kongre 14 Mayıs Salı günü aynı yer ve saate ertelendi.