Kozları hücum

TFF 2. Lig'de kendi gruplarında sezonu ilk 6 takım arasında bitirmeyi başararak Play- Off oynamaya hak kazanan iki İzmir temsilcisi Menemen FK ve Bucaspor 1928'in kozu hücum hattı olacak. Play-Off 1. Tur maçında perşembe günü 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Menemen temsilcisinde teknik direktör Yılmaz Vural'ın planında başrol rakip ağları 22 kez sarsarak "2. Lig Gol Kralı" unvanını alan Kemal Rüzgar ve 12 gol kaydeden takımın en skorer ikinci oyuncusu Mertcan Açıkgöz olacak. Sarı-lacivertlilerde golcü ikili 34 kez ağları havalandırırken, Menemen FK'nın kaydettiği 67 golün yarısına imza attılar.

TECRÜBEYE GÜVENİYOR

Play-Off 1. Tur müsabakasında taraftarı önünde perşembe günü Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek olan Bucaspor 1928'in ise en önemli silahları deneyimli futbolcular Erhan Çelenk ile Ömer Şişmanoğlu olacak. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 16 gol kaydederek takımınınve grubun en skorer ismi olmayı başaran Erhan, bu sezon ise rakip ağları 9 kez sarsarak yine takımının en skorer ismi oldu. Fırtına'nın devre arasında kadrosuna kattığı

deneyimli golcü Ömer Şişmanoğlu ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta ağları 7 kez havalandırarak kritik puanların baş mimarı oldu. İki İzmir temsilcisi geride kalan sezonda sergilediği başarılı hücum performansıyla rakiplerine gözdağı verirken, formda isimlerine güveniyor.