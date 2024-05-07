Merkezefendi kendini aştı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Basket kendini aştı. Ligi 30 maçta 12 galibiyet ve 18 yenilgi ile 42 puanla 10. sırada tamamlayan Denizli ekibi en başarılı sezonunu yaşadı. Son maçta Bahçeşehir Koleji'ni yene Merkezefendi, Süper Lig'deki ilk yılı olan 2021- 2022 sezonunu 38 puanla 14. sırada; 2022-2023 sezonunu ise 41 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

"HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Merkezefendi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Süper Lig'de kalıcı olmak adına yola çıktıklarını ve koydukları hedefi 3. sezonun sonunda da gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Aktaş, "Şanssızlıklar olmasa Play-Off yarışına katılmak mümkün olabilirdi. Denizli'yi zor deplasman haline getirdik. Denizli halkına ve taraftarlarımıza teşekkürler" dedi.