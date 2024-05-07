Muğlaspor çok mutlu

BÖLGESEL Amatör Lig 5'inci Grup'ta evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, 2021'de veda ettiği TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönüşünü kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muğla Atatürk Stadı'nda başlayan şampiyonluk coşkusu, tüm merkez Menteşe ilçesine yayıldı.

Statta meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan binlerce taraftar sahaya inip futbolcuları ve teknik heyeti bağrına bastı.

Taraftarlar kentte yeşil-beyaz bayraklarla süsledikleri araçlarıyla kortej yaparak tur atarken, şampiyonluk coşkusu akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

KUPALARINI ALDILAR

Üstü açık otobüsle onlarca araçlık kortej eşliğinde tesislerden kent meydanına gelen futbolcular ve teknik heyet, burada kurulan stantta binlerce Muğlalının tezahüratları eşliğinde kupayı havaya kaldırdı. Muğlaspor'un şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.