  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğlaspor çok mutlu

Muğlaspor çok mutlu

TFF 3’üncü Lig’e 3 yıl aradan sonra geri dönmeyi başaran yeşil-beyazlı Ege ekibinde şampiyonluk coşkusu sürüyor

HABER MERKEZİ
Muğlaspor çok mutlu

BÖLGESEL Amatör Lig 5'inci Grup'ta evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, 2021'de veda ettiği TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönüşünü kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muğla Atatürk Stadı'nda başlayan şampiyonluk coşkusu, tüm merkez Menteşe ilçesine yayıldı.

Statta meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan binlerce taraftar sahaya inip futbolcuları ve teknik heyeti bağrına bastı.

Taraftarlar kentte yeşil-beyaz bayraklarla süsledikleri araçlarıyla kortej yaparak tur atarken, şampiyonluk coşkusu akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

KUPALARINI ALDILAR

Üstü açık otobüsle onlarca araçlık kortej eşliğinde tesislerden kent meydanına gelen futbolcular ve teknik heyet, burada kurulan stantta binlerce Muğlalının tezahüratları eşliğinde kupayı havaya kaldırdı. Muğlaspor'un şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA