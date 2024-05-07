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Haberler Spor Tire FK’da nefesler tutuldu

Tire FK’da nefesler tutuldu

NADİR UYSAL
Tire FK’da nefesler tutuldu
BAL Ligi 4. Grup'ta bitime 1 hafta kala Tire FK ve Bolvadin Belediyespor arasındaki kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesi kızıştı. Tire evinde ağırladığı Yunus Emre'yi İlhan Arslanoğlu ve Ahmet Tuna Akıl'ın golleri ile geçerken, Bolvadin ise Çeşme Bld'yi 2-1 yendi. 60 puanlı Tire FK şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta ilk yarıda 2-1 yenildiği Tavşanlı Tepecikspor'a, 58 puana sahip rakibi Bolvadin ise Yunus Emre Bld'ye konuk olacak. Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen başkan Hüma Yüksel, "Haftaya Tire'ye şampiyon olarak döneceğiz" diye konuştu.
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