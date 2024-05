Bengisu’ya büyük destek

2016 yılında Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda başlayan AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve FDA onaylı tesiste üretilen gıda takviyesi Sidrex'in ürün lansmanı "Bitkilerin Dönüşüm Hikayesi ve Daha Sağlıklı Yaşam" temasıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Sidrex'in, Okyanus Yedilisi'nde dört boğazı yüzerek geçen ilk ve tek Türk kadını Bengisu Avcı'ya yaptığı sponsorluk da "Asla Yalnız Yüzmeyeceksin" başlığıyla açıklandı. Lansman, Prof. Dr. Hüseyin Can'ın "Günümüz Dünyasında Değişen İhtiyaçlar" başlıklı konuşmasıyla başladı. Can, sunumunda günümüzde artık gıda desteği almanın neredeyse şart olduğundan bahsetti. Marka Direktörü Büşra Eroğlu ise ürünlerin Halal, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarına sahip olduklarının altını çizdi.

İLK VE TEK TÜRK KADINI

Sidrex'in, fiziksel aktiviteyi, doğallığı ve zindeliği desteklediğini de belirten Marka Direktörü Büşra Eroğlu, "Tarihte modern tıbbın İzmir'de başladığı görülüyor. Yaşadığımız kentin bu özelliği, Sidrex markasını yaratırken bize yol gösterdi. Bengisu Avcı, bizim marka elçimiz. O artık asla yalnız yüzmeyecek, Sidrex'in gücü her zaman yanında olacak" vurgusu yaptı. Okyanus Yedilisi'nde dört kanalı yüzerek geçen dünyadaki ilk ve tek Türk kadını unvanlı Bengisu Avcı ise Sidrex ile çıktığı yolculuktan çok mutlu olduğunu ifade ederek "Okyanus Yedilisi, dünyanın en zorlu yedi kanalının yüzerek geçildiği bir meydan okuma. Her biri 35-40 kilometrelik parkurları, 8-10 saat aralıksız yüzerek geçiyoruz. Burada bizden istenen; her zaman en doğal halimizle suya girmek. Sidrex'in doğanın gücünü yansıtan gıda takviyeleri çok uyumlu bir birlikteliğin ilk adımları oldu" şeklinde konuştu.

SIRADA MOLAKAİ VAR

Bengisu Avcı, Mayıs ayındaki Molakai geçişi ile ilgili de konuştu. Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını geçtiğini hatırlatan başarılı sporcu, "Geriye Molakai, Kuzey Kanalı ve Tsugaru kaldı. Molakai için ay sonunda Hawaai'ye gidiyorum. Eylül ayında Kuzey Kanalı geçişim var. 2025'te ise Tsurgaru'yu geçip dünyada bunu başaran ilk ve tek Türk kadını olmayı istiyorum. Türk kadınları her şeyin en iyisini, en güzelini ve en zorunu yapabilir. Damarlarımızda bunu başaracak asil bir kan var" diye konuştu.