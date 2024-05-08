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Haberler Spor Egeliler rövanşı bekliyor

Egeliler rövanşı bekliyor

Play-Off 2. Turu’nda Ayvalıkgücü ve Efeler 09 avantajını korumanın Kuşadası ise geri dönüşe imza atarak finale kalmanın hesabını yapıyor

HABER MERKEZİ
Egeliler rövanşı bekliyor

TFF 3. Lig'de sezonu ilk 6 takım arasında bitiren ve Play-Off ilk turunda rakiplerini saf dışı bırakmayı başararak 2. tura yükselen Ege temsilcileri gözünü rövanşa çevirdi. 1. Grup'ta Play-Off 2. Tur ilk maçında deplasmanda 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü Bld, deplasmandan avantajlı döndü. İlk maçta evine yenilmeden dönen kırmızı-beyazlılar, cuma günü evinde oynayacağı rövanş maçını kazanıp yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

2. Grup Play-Off 2. tur ilk maçında Anadolu Üniversitesi'ni Eskişehir'de 2-1'lik skorla mağlup ederek Aydın'a avantajla dönen Efeler 09 SFK taraftarı önünde grup finaline çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Veyis Kanber, cuma günkü rövanşa tüm Aydınlı sporseverleri davet ederken, "Yolumuz İkinci Lig yolu. Yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ADA HATA İSTEMİYOR

3. Grup 2. tur ilk maçında deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olan Kuşadasıspor, grup finali hedefine rövanşta ulaşmaya çalışacak. Tur umudunu sürdüren Aydın temsilcisi ikinci karşılaşmada hata istemezken, grup finalinde Erbaaspor'un rakibi olmak için çaba sarf edecek.

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