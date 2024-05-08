İzmirli antrenörden 4’üncü şampiyonluk

BASKETBOL liglerinde yıllardır farklı kategorilerde görev yapan İzmirli Antrenör Engin Gençoğlu, 4 ayrı takımla 4 ayrı şampiyonluk yaşadı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da uzun süre çalıştıktan sonra rotasını İzmir dışına çeviren Gençoğlu, 9 ay önce kurulan Basketbol Erkekler 2'nci Ligi ekibi Ayos Antalyaspor ile şampiyon oldu. Antalya ekibiyle 21 maça çıkan başarılı çalıştırıcı 19 galibiyet elde ederek takımını Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yükseltti. Final serisinde İstanbul ekibi Pizza Bulls CO'yu 2-1 geride bırakan Gençoğlu'nun ekibi Ayos Antalyaspor, kurulduğu ilk sezonda şampiyonluk ipini göğüsledi. Daha önce Fethiye Belediyespor'u TBL'ye yükselten Gençoğlu, 2 yıl önce de Konyaspor'u Basketbol Süper Ligi'ne taşımıştı. Gençoğlu geçen sezon ise Kosova ekiplerinden Trepça ile Kosova Kupası'nı kaldırmıştı.