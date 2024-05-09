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Aktaş imzaladı

Merkezefendi Belediyesi Basket koç Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme yaptı. Üç buçuk sezon önce Denizli temsilcisinde göreve başlayan deneyimli çalıştırıcı "Gelecek yıllarda yeni hedeflere hep beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı

SEBAHATTİN ALP
Aktaş imzaladı

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'i TBL'den Bastebol Süper Lig'e taşıyan koç Zafer Aktaş, Denizli temsilcisi ile 2 yıl daha nikah tazeledi. Denizli'yi çok sevdiğini ve çok güzel bir 3.5 yıl geçirdiklerini söyleyen Aktaş, "Geçtiğimiz süreçte çok güzel işler başardığımızı düşünüyorum.

Önümüzdeki süreçte yaptığımız işlerin devamını sağlamak ve hatta bunu da aşıp daha büyük hedeflere yürümek adına fikir birliği yaptık. Birbirimize canı gönülden bağlıyız. Bu noktada bana tüm imkanları sağlayan başkanlarıma ve yönetimime çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda yeni hedeflere hep beraber yürüyeceğiz. Hedefimiz bulunduğumuz noktadan çok iyi noktalara gelmek. Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım yaratmak istiyoruz. Bugüne kadar bana ve ekibimize destek olan Denizli halkına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ'

Başkan vekili Veli Tefenlili ise 'Başarılı hocamızla 2 yıl daha beraberiz' derken, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Tefenlili, "Ortak bir görüşte buluştuk ve 2 yıl anlaştık. Zaten bir planlama doğrultusunda gidiyorduk.

Önümüzdeki sezon çıtayı yükseltip, biraz daha iyi işler yapmaya başlayacağız" dedi. Yeni sezonda Basketbol Federasyonu'nun yabancı sayısını yükselteceği konusunda duyumlar aldıklarını belirten Tefenlili, ilk 5'de 1 yerli oyuncunun bulundurulması mecburiyeti getirileceğinin konuşulduğunu ve buna göre transfer planlaması yapacaklarını kaydetti.

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