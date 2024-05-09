Bodrum final için kenetlendi

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenerek Play-Off biletini cebine koyan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off finaline kenetlendi. Normal sezonu 3'üncü bitirebilmek adına cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda son derece kritik bir maça çıkacak yeşil-beyazlılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, rakipleri Sakaryaspor ve Çorum FK'nın da puan kaybını bekleyecek. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon da final oynadıklarını ancak Süper Lig hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Hedefimiz yine finale adımızı yazdırmak. Gürsel Aksel Stadı'nda coşkulu bir atmosfere çıkacağız. Biz işimize odaklanacağız. İnancımız yüksek" dedi.