Çeşme Yarı Maratonu’nda hedef büyütüldü

BU yıl ikincisi düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu'nu gerçekleştiren Argeus Travel & Events'in kurucu ortağı Aydın Ayhan Güney, hedeflerinin organizasyonu büyütmek olduğunu ifade etti. Güney, "İki senedir yarı maraton olarak düzenlediğimiz yarışımızı maratona çevirme gibi bir planımız var. Gerekli planlamaları yapıp rotamızı yetiştirebilirsek yarı maratonu geliştirmek istiyoruz. Çeşme'de daha ikinci yılımız olmasına karşın toplamda 21 ülkeden sporcu yarışma imkanı buluyor. Organizasyonu büyüterek gelecek yılki yarışa daha fazla profesyonel sporcuyu da dahil etmeyi amaçlıyoruz. Bu tarz organizasyonlara tek yönlü bakmamak gerekiyor. Turizme katkısı çok büyük işler yapılıyor. Sezon olmamasına rağmen yarışımızla Çeşme'ye hareket kazandırdık. Sadece yarışanlar değil ekiplerde yer alanlar, aileler derken sayı 4-5 bine çıkıyor aslında. Bu da hem bölge esnafına hem de turizme çok büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.