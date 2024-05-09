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Haberler Spor Kaf-Kaf filede Eda’yı aldı

Kaf-Kaf filede Eda’yı aldı

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf filede Eda’yı aldı
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, 2003 doğumlu orta oyuncu Eda Özyılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde transferde hareketli günler geçiren yeşil-kırmızılılar, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco, Kübalı smaçör Kenia Carcaces ve 25 yaşındaki smaçör Simay Akdağ'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 TVF 1. Lig sezonunda en çok blok yapan sporcular arasında bulunan Eda Özyılmaz'a hoş geldin diyor, yeşil kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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