Karşıyaka’da Ferdi parladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off ilk turunda evinde oynadığı Anadolu Üniversitesi maçını 1-0 kaybedip 2. Lig'e yükselme hayallerine veda eden Karşıyaka'da sol bek Ferdi Burgaz sezonun dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Karşıyaka'da 25 maçta forma giydi. Toplam 2 bin 11 dakika sahada kalan oyuncu, üst liglerde mücadele eden birçok kulübün de transfer listesine girdi. Ferdi, bu sezon Karşıyaka'da 2 asistle oynadı. Karşıyaka'da bu sezon en çok süreyi alan futbolcu ise orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu oldu. Emre 28 maçta 2 bin 32 dakika görev yaptı.