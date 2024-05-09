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Haberler Spor Konferans Ligi’nde finalistler belli oluyor

Konferans Ligi’nde finalistler belli oluyor

HABER MERKEZİ
Konferans Ligi’nde finalistler belli oluyor
AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak. İlk maçta 3-2 galip gelen İtalya temsilcisi Fiorentina'nın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacağı rövanş karşılaşmasında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak. Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, bugün TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak. Final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.
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