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Haberler Spor Pınar Karşıyaka'ya Coordinat Yapı desteği

Pınar Karşıyaka'ya Coordinat Yapı desteği

Avrupa’ya açılan dev şirket, İzmir’in basketboldaki gururuna forma sponsoru olarak spor alanına da büyük yatırım yapıyor

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka’ya Coordinat Yapı desteği

TİCARİ faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Coordinat Yapı, 2023 yılında Almanya'da Coordinat Gmbh şirketini kurarak yurtdışına açıldı. 2024 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde ilk konut projesinin lansmanını gerçekleştirecek olan dev şirket spor alanında yaptığı yatırımlarla da çok büyük dikkat çekiyor. Coordinat Yapı'nın Karşıyaka Basket'e sponsor olması, spor ve iş dünyası arasındaki önemli bir işbirliği örneğini temsil ediyor. Karşıyaka Basket, Türkiye'nin en köklü basketbol kulüplerinden biri olarak tanınıyor ve yerel toplulukta büyük bir hayran kitlesine sahip.

ŞEHRİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Türkiye'de sosyal sorumluluk projelerini önemsemekte ve şehrin değerlerine yatırıma devam etmekte olan firma, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi'ne forma sponsoru olarak emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sponsorluk anlaşması, Coordinat Yapı'nın sporun gücünü ve toplumun bir araya gelmesini teşvik eden değerlerini desteklediğini gösteriyor.

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