Tongsir güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu dün İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin tüm şehirlerinden büyük bir katılımla Levent'teki TSYD genel merkez binasında gerçekleşen kongrede mevcut genel başkan Oğuz Tongsir yeniden koltuğa oturdu. Tongsir'in karşısında liste oluşturan İsmail Er ise yeterli çoğunluğu alamayınca başkanlık yarışını kaybetti. Seçime toplam 695 kişi katılırken Tongsir oyların 499'unu alarak yeniden güven tazeledi. Rakibi İsmail Er ise 196 oyda kaldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin genel başkanı Oğuz Tongsir, 4. kez güvenoyu alarak yeniden koltuğa oturdu.

DÖRDÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ

Başkan Oğuz Tongsir'in yönetim kurulu listesi; Nuri İmre, Recep Çınar, Adnan Poyraz, Murat Taşkın, Bülent Karadaş, Kemal Çağlayan, İlhan Öztat, Emin Demir, Mustafa Karagöl, Rafet Topçu, Hilmi Türkay, Ahmet Fisunoğlu, Aygün Özipek, Bahri Havadır isimlerinden oluştu. Dördüncü kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı seçilen Tongsir üç yıl daha görevini sürdürecek.