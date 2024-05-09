Trabzonspor finalde

ZİRAAT Türkiye Kupası Yarı Final'inde Trabzonspor, sahasında 3-2 yendiği Karagümrük'ü gurbette de geçerek adını finale yazdırdı: 0-4. Bordo- mavililer, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 6. dakikada Eysseric ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top üstten az farkla auta çıktı. 27'de Visca son çizgiye inip içeri çevirdi, Fountas istediği gibi vuramadı ve top autta gitti. 32'de Eysseric korneri kullandı, arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. 44'te Mendes ceza sahası dışından sert vurdu, top çerçeveyi bulmadı. 54'te ama Meuiner sağ kanattan harika bir pas attı, Onuachu kaleciden önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 0-1. 69'da Bardhi çalımlarla ceza sahasına girip yerden pasını verdi, Fountas tek vuruşla arkı ikiye çıkardı: 0-2. 72'de Fountas'ın şutunda Can elle oynadı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 73'te Umut atışı gole çevirdi: 0-3. 77'de Visca'nın ortasında Umut gelişine harika bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-4. Maç 4-0 sona erdi.