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Haberler Spor Anlamlı turnuvaya Avek sponsor oldu

Anlamlı turnuvaya Avek sponsor oldu

HABER MERKEZİ
Anlamlı turnuvaya Avek sponsor oldu
TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirmek için düzenlenen Sakız Adası Voleybol Turnuvası'nda ülkemizi İzmir'in köklü temsilcileri Karşıyaka ve Altay temsil edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sakız Adası yerel yönetimlerinin iş birliği ile bugün başlayacak ve pazar günü sona erecek olan anlamlı turnuvaya Avek Otomotiv sponsor oldu. Paşalı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerine mükemmel deneyimler sunan Avek Otomotiv, spora verdiği katkılarla dikkat çekiyor. Daha önce Karşıyaka Yelken Kulübü, Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sporfest ve Maraton İzmir, Göztepe, Altay ve Karşıyaka sponsorlukları ile sporun yanında olduğunu gösteren Avek Otomotiv; Sakız Adası'ndaki turnuvaya da büyük destek verdi. Ülkemiz ve Yunanistan'dan 4 kadın voleybol takımının katılacağı turnuvada bugün 17.00'de Kardamylia- Karşıyaka, 19.00'da ise Kambochara- Altay maçları oynanacak.
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