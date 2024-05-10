Bodrum FK’nın kozu Kenan

TRENDYOL 1. Lig'de yarın Göztepe deplasmanında kader maçına çıkacak Bodrum FK, tam anlamıyla galibiyete odaklandı. Ligi üçüncü sırada bitirmek ve direkt final vizesini almak için kazanıp, rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek olan Muğla ekibinin en büyük kozu Kenan olacak. Son 2 sezondur Bodrum FK formasını terleten 36 yaşındaki tecrübeli golcünün Göztepe karşılaşmasında yine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon 7 gol, 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli yıldız oyuncu Kenan, geçen hafta elde edilen 3-0'lık Kocaelispor zaferinin açılış golünü atmıştı.

GÖZ-GÖZ UĞURLU GELİYOR

Kritik karşılaşmalarda attığı önemli goller ile alkış alan Kenan'ın bu karşılaşmada yine İsmet Taşdemir'in en önemli silahları arasında yer alması bekleniyor. Son iki sezondur Göztepe ile 4 kez karşılaşan ve 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak rakibine boyun eğmeyen İsmet Taşdemir ve öğrencileri, bu seriyi sürdürmek istiyor.