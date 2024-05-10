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Haberler Spor Denizlispor’da sessizlik hakim

Denizlispor’da sessizlik hakim

HABER MERKEZİ
Denizlispor’da sessizlik hakim
TFF 2. Lig'e hazin bir şekilde veda eden Denizlispor'da belirsizlik sürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Özcan Bizati'nin ayrılığının ardından camiada henüz gelecek sezona yönelik bir yol haritası belirlenmedi. Ekonomik olarak darmaduman olan ve bir türlü kaynak sağlayamayan kurmaylar, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek Horoz için henüz bir hamle yapmadı. Geçen günlerde yapılan kongrede çoğunluğu sağlayamayan Denizli ekibi, önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelerek yeni sezona ilişkin kararlar alacak.
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