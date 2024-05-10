Final aşkına

TFF 3. Lig'de bugün Egeliler Play-Off 2. Tur rövanş maçlarına grup finaline kalma hedefiyle çıkacak. 1. Grup'ta adını üst üste ikinci kez Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Bld, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında 52 Orduspor'u Hüsnü Uğural Stadı'nda ağırlayacak. Sahadan üstün taraf olarak ayrılan ekip grup finalinde Aliağa FK'nın rakibi olacak.

2. Grup Play-Off 2. Tur'daki ilk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak büyük avantaj elde eden Efeler 09, Nazilli İlçe Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. Aydın ekibine grup finali için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Eskişehir temsilcisinin tek farklı galibiyetleri halinde ise rövanş uzatmaya gidecek. Efeler 09 SFK rövanşta hata yapmayıp tur atlarsa grup finalinde Elazığspor ile karşılaşacak.

ÜÇ MAÇ DA 16.00'DA BAŞLAYACAK

3. Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında deplasmanda Bld Kütahya'ya 2-1 yenilen Kuşadasıspor rakibini rövanşta Özer Türk Stadı'nda konuk edecek. Ada ekibinin adını grup finaline yazdırması için ilk maçta tek farkla mağlup olduğu rakibini en az 2 farkla yenmesi gerekecek. Kuşadası'nın tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. Turu geçen ekip, grup finalinde Erbaaspor ile final için karşılaşacak. Üç kritik karşılaşmanın başlama düdüğü de saat 16.00'da çalacak.