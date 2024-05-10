Kasaba’yı telaş sardı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'a kalan ancak Ege ekibi Efeler'e elenerek 2. Lig hayallerini erteleyen Turgutluspor'u telaş sardı. Sezonun son haftalarında maddi sıkıntı nedeniyle sorunlar yaşayan Kasaba yaz transfer döneminde iç transferde hayli terleyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, tam 20 futbolcunun haziran ayında kulüple olan sözleşmesi sona erecek. Kale, savunma ve ileri uçta her mevkide görev yapan önemli oyuncularının boşa çıkacak olması nedeniyle Turgutlu yönetimi düğmeye basarak kolları sıvadı. Takımın iskeletini koruyup, önümüzdeki sezon yapacağı takviyelerle hedefini bu kez direkt 2. Lig'e çıkmak olarak belirleyen Kasaba ekibi öncelikle iç transferi başarıyla noktalamayı planlıyor.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

KIRMIZI-SİYAHLILARDA kalede Zekeriya, Fatih Demirbilek, savunmada Mertali Karakuş, Özgür Ortaç, Halilcan Doğan, Emre Çölgeçen, Taha Gür; orta alanda Veysel Ünal, Hakkı İsmet, Zeki Sinanoğlu, Recep Metin, Salih Polatdemir, Alperen, Cihan, Mustafa Köroğlu, Mustafa Yılmaz; ileri uçta da Noyan Öz, Feyzullah Güneş, Tolga Cevher, Berkay Sezer'in kontratları bitiyor. Yönetim, teknik direktör Eray Gülay'ın raporu doğrultusunda iç transferde önemli kozlarını takımda tutacak.

U19 TAKIMI TÜRKİYE 2.'Sİ

TURGUTLUSPOR, altyapıda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluğu finalde seri penaltılarla kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Antalya'daki finallerde yarı finalde 1461 Trabzon FK'yı seri penaltılarla 5-4 mağlup eden Turgutlu, şampiyonluk için Isparta 32 Spor'la karşılaştı. Normal süresi 1-1 berabere biten finali seri penaltı atışları sonrası 5-3 kaybeden Turgutlu, kupayı kaçırıp ikinci oldu.