Manisa FK’nın genç milli gururu

Türkiye U16 Milli Takımının 20-25 Mayıs'ta Polonya'da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası için aday kadrosu açıklandı. Manisa FK Akademisi U16 takımında forma giyen genç futbolcu Osman Kahraman da aday kadroya davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Mayıs Pazartesi günü 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, turnuvada Polonya, Çekya ve Galler ile mücadele edecek. Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Manisa'yı Milli formayla temsil edecek olan genç futbolcumuz Osman Kahraman'ı kutluyor, A Milli Takım'a giden yolda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.