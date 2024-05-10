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Haberler Spor Münih’te hakeme tepkiler sürüyor

Münih’te hakeme tepkiler sürüyor

HABER MERKEZİ
Münih’te hakeme tepkiler sürüyor
ŞAMPİYONLAR Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid'e son dakikalarda yediği 2 golle 2-1 yenilerek elenen Alman devi Bayern Münih'te maçın hakemi Szymon Marciniak'a tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın son saniyelerinde Bayern Münih'in kaydettiği beraberlik golü öncesinde ofsayt düdüğü çalan Marciniak'a pozisyon esnasında ve maç sonunda büyük tepki gösteren Münih ekibinin Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, skandal bir olay yaşadıklarını söyledi. Hakemin çok yanlış kararlar verdiğini ve sonuca etki ettiğini söyleyen Dreesen, "Bu seviyede böyle kötü maç yönetilemez. Finali hak ediyorduk. Gelecek yıl biz kazanacağız" şeklinde konuştu.
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