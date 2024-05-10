Uşakspor’da ilk yolcu Halil

TFF 2. Lig'e hazin bir şekilde veda eden Uşakspor'da yaprak dökümü başlamak üzere. Ligde bir türlü istikrarlı bir grafik sergileyemeyen ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılarda birçok oyuncunun ayrılık hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper Halil Açıkgöz'ün ilk ayrılacak isimler arasında olduğu öğrenildi. Uşakspor formasını bu sezon yalnızca 2 kez giyen Halil'in 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor FK ile anlaştığı kaydedildi. Profesyonel kariyerine Ankaragücü U19'da başlayan Halil, Uşakspor'un yanı sıra Iğdır FK ve Keçiörengücü formalarını da terletti.