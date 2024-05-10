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Haberler Spor Uşakspor’da ilk yolcu Halil

Uşakspor’da ilk yolcu Halil

HABER MERKEZİ
Uşakspor’da ilk yolcu Halil
TFF 2. Lig'e hazin bir şekilde veda eden Uşakspor'da yaprak dökümü başlamak üzere. Ligde bir türlü istikrarlı bir grafik sergileyemeyen ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılarda birçok oyuncunun ayrılık hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper Halil Açıkgöz'ün ilk ayrılacak isimler arasında olduğu öğrenildi. Uşakspor formasını bu sezon yalnızca 2 kez giyen Halil'in 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor FK ile anlaştığı kaydedildi. Profesyonel kariyerine Ankaragücü U19'da başlayan Halil, Uşakspor'un yanı sıra Iğdır FK ve Keçiörengücü formalarını da terletti.
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