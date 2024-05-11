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Haberler Spor Ayvalıkgücü elendi

Ayvalıkgücü elendi

Ege ekibi, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 52 Orduspor’a evinde 2-0 mağlup oldu ve 2. Lig umutlarını bir başka bahara bıraktı.

HABER MERKEZİ
Ayvalıkgücü elendi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta adını üst üste ikinci kez Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, 2. turda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 52 Orduspor'a sahasında mağlup oldu ve 2. Lig umutlarını başka bahara bıraktı: 0-2. Ege ekibi, maçın ilk bölümlerinde kendisine turu getirecek golü arasa da rakip 41. dakikada Ayvalıkgücü orta sahada topu kaptırdı. Araya giren Oğuzhan Öztürk'ün derinleme pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Yılmaz'ın vuruşu filelerle buluştu. Bu gol sonrası Ege ekibinin çabaları sonuç vermeyince devre konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi takım eşitlik için çabalasa da 77'de umutları iyice tükendi. Bu dakikada Sergen'in sağdan ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Nazmi Candoğan takımını 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Ayvalıkgücü'nü gayretleri sonuçsuz kalınca mücadele 2-0 sona erdi. Böylelikle İzmir ekibinin grup finalindeki rakibi 52 Orduspor oldu.
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