Bodrum FK 3.lük istiyor

Bodrum FK, bugün oynanacak Ege derbisinde Göztepe'yi mağlup ederek normal sezonu üçüncü sırada bitirerek direkt Play-Off finaline kalmanın hesaplarını yapıyor. Ancak yeşil-beyazlıların 3'üncülük yolunda Gürsel Aksel Stadı'nda sadece galip gelmesi yeterli olmayacak ve rakiplerinden gelecek sonuçları da bekleyecek. Bodrum FK'nın galip gelmesi halinde 57 puandaki üçüncü Sakaryaspor'un ve 56 puanlı Çorum FK'nın puan kaybetmesi gerekiyor. Bodrum, Çorum FK'nın kazanması durumunda da averajı iyi olduğu için rakibinin önünde ligi 3. bitirebilecek.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Biz Play-Off'u garantiledik. İlk hedefimize ulaştık. Ancak 3'üncülük şansımızın olduğu gerçeği var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rakibimizin stadında atmosfer yoğun olacak. Ancak biz kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmalıyız. Elbette sadece galip gelmek yeterli değil, rakiplerimizin de sonuçlarına bakacağız" diye konuştu.