Efeler çok mutlu

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Turu'nda Efeler 09 SFK, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Anadolu Üniversitesi'ni sahasında da 2-0 mağlup ederek tur atladı. Grup finaline yükselen yeşil-beyazlılar, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Elazığspor ile eşleşti. 5. dakikada savunmanın arkasına sarkan Tayyip Mevlüt, kalecinin yanından topu ağlara yolladı: 1-0. 6. dakikada Anadolu Üniversitesi atağında İbrahim Zeytin'in cezasahası ön kısmından çıkardığı sert şut direkten dönerken topu önünde bulan Umut Akpınar müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

SON SÖZÜ ENESCAN SÖYLEDİ

14. dakikada Efeler'in ceza saha dışından kazandığı serbest vuruşta Tuğay'ın vuruşu rakip oyuncu Metin Emin eliyle engelledi. Hakem Raşit Yorgancılar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Tuğay, penaltıda topu kaleci Şener Özcan'a nişanladı. İlk yarı Efeler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 74'te yeşil-beyazlılar, Tayyip Mevlut'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Enescan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Efeler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

VEYİS KANBER İSTİKRARI SEÇTİ

Efeler 09 Teknik Direktörü Veyis Kanber, Anadolu Üniversitesi ile oynanan Yükselme Play-Off 2. Tur rövanş müsabakasının ilk maça kıyasla aynı 11 ile sahaya çıktı. İlk maçta galip gelen kadroyla maça başlayan Efeler'de teknik direktör Kanber 'istikrar' dedi.

RAKİBİ ELAZIĞ

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off'un da Turgutluspor'un ardından Anadolu Üniversitesi'ni de saf dışı bırakan Efeler 09 SFK, grup finaline yükseldi. Yeşil-beyazlılar, grup finalinde normal sezonu 2. sırada bitiren Elazığspor ile eşleşti. İki takım finale yükselmek için iki maç oynayacak.