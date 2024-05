Göz-Göz’ün şov günü

1'inci Lig'de Süper Lig'e direkt yükselmeyi garantileyen Göztepe ile Play-Off biletini cebine koyan Bodrum Futbol Kulübü bugün normal sezonun son haftasında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe sahaya ligi zirvede bitirmek, Bodrum FK ise 3'üncülük koltuğuna oturup Süper Lig yolunda direkt finale yükselmek için çıkacak. Ligde 69 puandaki Göztepe'nin sezonu zirvede bitirebilmesi için maçını kazanıp, 72 puanla lider olan Eyüpspor'un İstanbul'da oynayacağı Erzurumspor FK maçını kaybetmesi gerekecek.

GÜRSEL AKSEL YİNE KAPALI GİŞE

Göztepe karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak. Maçın ardından ise Göztepeli futbolcular üstü açık otobüsle tur atıp taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Mücadelede tüm biletler piyasaya çıkar çıkmaz tükenirken, tarihi günde ilk kez şampiyonluk şölenine ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadı kapalı gişe olacak.

Göztepe taraftarları, Bodrum FK maçının biletlerini çıkar çıkmaz tüketti. Sarı-kırmızılıların maç için özel görsel şov hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Göztepe yönetimi, maça bilet alamayan taraftarlarının müsabakayı takip edebilmesi için Gençlerbirliği karşılaşmasında olduğu gibi paten pistinde dev ekran kurduracağı belirtildi.

SEPİL ONURSAL BAŞKAN OLACAK

Göztepe'de 2014- 2022 arasında başkanlığı yürütüp takımı 14 yıl sonra Süper Lig'e taşırken, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni hizmete sokup, Türkiye'nin en modern spor komplekslerinden Gürsel Aksel Stadı'nı kulübe kazandıran Mehmet Sepil, şampiyonluk maçında onursal başkanlık gururu yaşayacak. Göztepe'ye çağ atlatan başkan olduktan sonra futbol şubesini 2022 yazında Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'e devreden, kendisi amatör şubeler başkanlığını yürüten Sepil, sarı-kırmızılıların kupasına kavuşarak Süper Lig'e dönüşünü ilan edeceği Bodrum FK maçı öncesi Başkan Rasmus Ankersen tarafından törenle onursal başkanlığa getirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAK EDİYORLAR

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 2 maç kala direkt Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankersen, Yakaladığımız başarıyı ve Süper Lig'e çıkmayı kutluyoruz" dedi. İzmir'e gelmeden önce Göztepe'nin çok ilgisini çektiğini anlatan Ankersen, "Göztepe ile ilgili en çok ilgimi çeken tesisleri, antrenman sahaları, Gürsel Aksel Stadı ve Şampiyonlar Ligi'ni hak eden taraftarıydı. Üstün çalışmalarımızla yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı. Artık ikinci kısma geçiyoruz. Azmimizle istediğimiz başarıyı yakaladık. Bu kesinlikle sürpriz değil" diye konuştu.

ŞUBAT AYINDA BAŞLADIK

Gittiği her yerde Göztepe ve taraftarından bahsettiğini ifade eden Ankersen şöyle devam etti: "Ben nerede olursam olayım her ülkede Göztepe'den ve taraftar kültüründen bahsediyorum. Takımı sürekli öne iten ve koruyan bir taraftarımız var. Kriterleri yerine getirdiğimiz an Göztepe daha da büyüyecek. Yüksek seviye bir lig bizi bekliyor. Biz Süper Lig için şubat ayından itibaren çalışmaya başladık."

"DOĞRU HAMLELER YAPMALIYIZ"

Başarılı bir futbol takımı yönetmek için çok bileşenin olduğunu söyleyen Rasmus Ankersen, "Öncelikle futbolda nasıl oynamak istiyoruz bunu iyi bilmek lazım. Oyuncularınız ve takımınız sizin ürününüz. Buna uygun olarak doğru transferler yapmak zorundasınız. Göztepe'de bu konuda başarılı olduk. En büyük hırslarımızdan biri en iyi Türk futbolcuları yetiştirmekti, bunda başarılı olduk. Önümüzde Taha örneği, Ümit örneği var. Yurt dışından getirdiğimiz Antony Dennis de iyi bir örnek. Biz Göztepe için aç, potansiyeli yüksek gençleri getirmek için çalışıyoruz. Biz potansiyele odaklanıyoruz" dedi.

"ŞEHİRDEN TESİS İÇİN DESTEK İSTİYORUZ"

Rasmus Ankersen altyapıyla İlgili çalıştıklarını belirterek, "Biz altyapıya yatırımlar yapmak istiyoruz. Genç yetenekleri keşfetmek istiyoruz. Maalesef altyapı tesisi sıkıntımız var. Şehrin desteğini, yetkililerin desteğini istiyoruz. Yönetimle de konuşuyoruz ancak kesinlikle altyapıyla ve tesisleşmeyle ilgili desteğe ihtiyacımız var. Para futbolda önemli ama tek şey değil. Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov hocanın bir lafı vardır, 'Futbolda para oynayamaz' diye. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirisiniz ama doğru plan yoksa başarı gelmez. Southampton, West Bromwich'le Play-Off oynayacak. Ben takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Umarım burada yaşadığımız mutluluğu İngiltere'de de yaşarız" diye konuştu.