İzmir ‘off’ dedi! Sezona üst lige çıkma hedefiyle başlayan 4 ekip hüsran yaşadı

TFF 2 ve 3. Lig'de normal sezonun ardından Play-Off heyecanı başlarken, rekor sayıda takımla katılım sağlayan İzmir büyük hayal kırıklığı yaşadı. İzmir'in TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Play-Off'a adını yazdıran 5 takımından 4'ü henüz ilk turda elendi. Geriye yalnızca 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu namağlup ikinci tamamlayıp Play-Off'ta direkt grup finaline çıkan Aliağa Futbol kaldı.

TARAFTARLARINI ÜZDÜ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu kaçırmasına rağmen sezonu üçüncü bitirip Play-Off'ta saha avantajını eline geçiren Karşıyaka henüz ilk maçta havlu attı. Amatörden gelerek profesyonel kategorideki ilk sezonunu geçiren Anadolu Üniversitesi'ne ilk turda evinde binlerce taraftarı önünde 1-0 yenilen Kaf-Kaf, üst üste 7'nci yılında da 3'üncü Lig'de yer almaktan kurtulamadı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk yılında Play-Off oynama başarısı gösteren Bornova 1877 de saha avantajı olmasına rağmen ilk turda evinde Kuşadasıspor'a son dakikada yediği golle 2-1 yenilerek elendi. TFF 2'nci Lig'de yıldızlar toplu luğu kadrolar kuran Bucaspor 1928 ve Menemen FK da farklı gruplarda hüsran yaşadı.

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HÜSRANLA SONA ERDİ

Bucaspor önceki gün saha avantajıyla çıktığı Play-Off'un ilk turunda evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'na 85'inci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup oldu. Geçen sezon da Play- Off finalinde hayal kırıklığı yaşayan Buca art arda ikinci yıl da Play- Off'u aşamadı. Usta isim Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Menemen Futbol Kulübü ise saha avantajını son hafta kaptırdığı Play-Off'ta 24Erzincanspor'a deplasmanda 2 kez öne geçmesine rağmen uzatma bölümünün 116'ncı dakikasında yediği golle 3-2 yenilip sezonu noktaladı. Böylece 5 İzmir ekibinden 4'ü için sezon hüsranla sona ermiş oldu.