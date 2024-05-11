Kartal’da son aday Bertuğ

Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan ve elinde sadece Türkiye Kupası ile Avrupa kupalarına katılma hedefi kalan Beşiktaş, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkmayı planlıyor. Siyah-beyazlı takım, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgiye göre yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere öncelik veren yönetim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı. Kara Kartal'ın, genç yıldızı kiralamak için kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıkan Bertuğ daha sonra Rennes'e transfer oldu. Rennes forması altında 19 Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Fransa Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki golcü bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.