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Haberler Spor Kartal'da son aday Bertuğ

Kartal'da son aday Bertuğ

HABER MERKEZİ
Kartal’da son aday Bertuğ
Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan ve elinde sadece Türkiye Kupası ile Avrupa kupalarına katılma hedefi kalan Beşiktaş, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkmayı planlıyor. Siyah-beyazlı takım, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgiye göre yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere öncelik veren yönetim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı. Kara Kartal'ın, genç yıldızı kiralamak için kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıkan Bertuğ daha sonra Rennes'e transfer oldu. Rennes forması altında 19 Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Fransa Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki golcü bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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