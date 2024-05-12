62. TBMM Koşusu Boğaz Çocuğu’nun

AT yarışlarında 62. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Boğaz Çocuğu" isimli safkan kazandı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan yarışa Berktimur, Boğaz Çocuğu, Cancaner, Darlöy, Deniz Efe, Pıtır, Rüzgardahan, Sancar, Sarafim, Soydere, Şahin Mahmut, Tunç Siperi, Hüküm isimli 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atları katıldı. Yarışta çok ilginç anlar yaşandı. Yarışın favorisi olarak gösterilen 5 numaralı "Deniz Efe" isimli safkan, starttan hemen sonra jokeyi Ahmet Çelik'i üzerinden düşürdü. "Deniz Efe" jokeysiz tamamladığı yarışta bütün safkanları geçerek finiş çizgisine ilk gelen at oldu ama kurallar gereği dereceye giremedi. İlk müdahalesi hemen pistte yapılan jokey Ahmet Çelik, kontrolleri için ambulansla hastaneye götürüldü. Koşuyu, Ferat Özkan'ın sahibi olduğu "Boğaz Çocuğu", Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğinde 1.50.05'lik derecesiyle birinci bitirdi. Yarış sonrasi birinci atın sahibi, antrenörü ve jokeyine ödüllerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve TBMM İdari Amiri CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan takdim etti.