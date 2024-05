Balıkesir efsanesi Cangök vefat etti

UZUN yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor'da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (60), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Balıkesirspor'un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök'ün cenazesi, ikindi vakti Zağnospaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Balıkesirspor resmi resmi sitesinden Can Cangök için taziye mesajı yayımladı. 1960 doğumlu Can Cangök futbola Balıkesirspor'da başladı ve burada uzun yıllar forma giydi. 1992 yılında futbolu bırakan Cangök, kariyerinde Balıkesirspor dışında Rizespor'da da oynadı.