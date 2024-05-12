  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Balıkesir efsanesi Cangök vefat etti

Balıkesir efsanesi Cangök vefat etti

HABER MERKEZİ
Balıkesir efsanesi Cangök vefat etti
UZUN yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor'da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (60), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Balıkesirspor'un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök'ün cenazesi, ikindi vakti Zağnospaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Balıkesirspor resmi resmi sitesinden Can Cangök için taziye mesajı yayımladı. 1960 doğumlu Can Cangök futbola Balıkesirspor'da başladı ve burada uzun yıllar forma giydi. 1992 yılında futbolu bırakan Cangök, kariyerinde Balıkesirspor dışında Rizespor'da da oynadı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA