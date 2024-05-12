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Karşıyaka’da Ergüllü bilmecesi

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Ergüllü bilmecesi
İZMİR'İN en köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağan kongrenin tarihi 25 Mayıs-1 Haziran olarak resmen açıklanırken, Başkan İlker Ergüllü'nün adaylıkla ilgili kararını henüz açıklamaması kafalarda soru işaretleri yarattı. Sezon içinde 20 Şubat'ta Azat Yeşil'in istifası sonrası başkanlığı devralan Ergüllü'nün göreve yeniden talip olmayabileceği öğrenildi. Güçlü bir yönetim oluşturmak için daha önce görüşmeler yapan Ergüllü'nün maddi- manevi haftalarca yoğun çaba harcadığı futbol takımının Play- Off'ta elenip 7. sezon da 3. Lig'de kalmasının ve tepki almasının hayal kırıklığını üzerinden atamadığı iddia edildi. Ergüllü'nün kulübe sezon başından beri sağladığı bütün maddi kaynağı hibe ettiği öğrenildi.
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