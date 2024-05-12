Koç aday oldu Saran çekildi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olacağını açıkladı. Sadettin Saran ile yaptığı toplantıya ilişkin konuşan Koç, "Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda genel kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi. Saran da Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.