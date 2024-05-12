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Haberler Spor Sarı-Kırmızı coşku

Sarı-Kırmızı coşku

Göztepe’nin Gürsel Aksel’deki şampiyonluk sevinci otobüs turuyla zirve yaptı. Karşılaşmanın ardından binlerce taraftarının önünde kupasını alan futbolcular daha sonra çift katlı otobüsle şehir turuna çıktı. İzmirliler geç saatlere kadar sokaklarda kutlama yaptı

DOĞANCAN BİNGÖL
Sarı-Kırmızı coşku

Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, büyük zaferi Gürsel Aksel Stadı'nda ve kentte on binlerce taraftarıyla beraber kutladı. Stadyumda karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını havaya kaldıran sarıkırmızılılar, ardından üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı.

COŞKU SOKAKLARA TAŞTI

On binlerce futbolsever caddelerde takımı büyük coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Mithatpaşa Caddesi'nde otobüse meşalelerle eşlik etti. Havai fişek gösterileriyle gece renklenirken, ortalık 'Şampiyon Göztepe' tezahüratları ile inledi. Futbolcular da şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı. Tura çıkan otobüs, kulüp binasının önünde otobüs durdu. Taraftarlar burada otobüsün ününe geçerek havai fişekler ve meşaleler yaktı, coşku doruğa tırmandı.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Ellerine megafon alan futbolcular, burada taraftarlarla birlikte Göz-Göz tezahürtları yaptı. Kaptan İsmail Köybaşı, burada kupayı tekrar havaya kaldırdı. Futbolcular otobüsle saatlerce sokaklarda gezerken, vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla tempo tuttu.

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