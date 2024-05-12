  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı finale çıktı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı finale çıktı

HABER MERKEZİ
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı finale çıktı
ANTALYA'DAKİ BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı. Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, şampiyonda ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenip grubunu lider tamamladı. Diğer grubun 2.'si Brezilya ile yarı finale çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek finale çıktı. Milli takım, dünya şampiyonluğu için bugün 11.00'de Şili ile karşılaşacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA