Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı finale çıktı

ANTALYA'DAKİ BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıktı. Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, şampiyonda ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenip grubunu lider tamamladı. Diğer grubun 2.'si Brezilya ile yarı finale çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek finale çıktı. Milli takım, dünya şampiyonluğu için bugün 11.00'de Şili ile karşılaşacak.