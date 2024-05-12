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Haberler Spor Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası, Muğla’da başladı

Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası, Muğla’da başladı

HABER MERKEZİ
Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası, Muğla’da başladı
MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası başladı. İçmeler Mahallesi'ndeki plajda gerçekleştirilen organizasyonda; Dünya Gençler, Avrupa Gençler, COMEN CUP ve European Aquatics OWS Cup Leg-3 Milli Takım Seçme Yarışları da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Marmaris Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katılıyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre parkurlarda kulaç atılacak organizasyon, çeşitli kategorilerdeki yarışlarla 2 gün sürecek.
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