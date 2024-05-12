Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası, Muğla’da başladı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası başladı. İçmeler Mahallesi'ndeki plajda gerçekleştirilen organizasyonda; Dünya Gençler, Avrupa Gençler, COMEN CUP ve European Aquatics OWS Cup Leg-3 Milli Takım Seçme Yarışları da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Marmaris Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katılıyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre parkurlarda kulaç atılacak organizasyon, çeşitli kategorilerdeki yarışlarla 2 gün sürecek.