Berkan kutlu Aslan mutlu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenerek bitime iki hafta kala zirvedeki 6 puanlık avantajını korudu: 2-3. 32'de Mertens'in pasında Ziyech'in şutunda top direğin yanından dışarıya gitti. 34'te savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber hareketlenen Ryan Mendes, Nelsson'dan da sıyrılıp harika vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0. 44'te Mertens'in pasında Ziyech'in penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı. 45+4'te Mertens'in ortasında topa iyi yükselen Barış Alper beraberliği sağladı: 1-1. 70'te Barış Alper soldan çalımlarla çizgiye kadar inip yerden çevirdi. Kale önünde Mertens'e sadece dokunmak kaldı: 1-2.

HEYECAN FIRTINASI

80'de kaleci Sirigu, önce Icardi'nin kafasında, ardından Kerem Demirbay'ın şutunda mutlak gole izin vermedi. 83'te Markao ceza alanı içinde önünde bulduğu topu filelere göndererek skora denge getirdi: 2-2. 90'da Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti. Dönen topta Berkan Kutlu maçın skorunu belirledi: 2-3.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.

DERBİDE BİR PUAN YETECEK

Galatasaray, Süper Lig'de Karagümrük'ü de yenerek galibiyet serisini 17 maça çıkararak rekorunu geliştirirken, şampiyonluk için de dev bir adım daha attı. Sarı-kırmızılılar dünkü galibiyetle 99 puana ulaşıp bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önündeki 6 puanlık farkı korudu. Haftaya Rams Park'ta sarı-lacivertli ekibi konuk edecek olan Aslan'a, derbi maçta şampiyonluğunu ilan etmesi için bir puan yetecek. G.Saray'ın yenilmesi halinde şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek.

GOLÜNÜ ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Karagümrük maçında performansıyla yine göz doldurdu. Aslan'ın ilk golünü kaydeden milli oyuncu, ikinci golde de Mertens'e müthiş bir asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından Anneler Günü nedeniyle formasının altında annesiyle olan fotoğrafı gösterdi. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran futbolcu toplamda da 6 asist üretti.

TARAFTARDAN ISRAİL'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı. Taraftarlar, ayrıca tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.