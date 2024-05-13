Fener umudunu korudu

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u yenerek umudunu korudu: 3-0. 11. dakikada Tadic'in pasında Fred'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Bilal'in müdahalesiyle oyun alanına geri döndü. 18'de Tadic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu: 1-0. 43'te Oosterwolde, rakiplerini çalımlayarak sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasını gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

ÇAĞLAR SKORU BELİRLEDİ

48'de Batshuayi'nin ara pasında Ferdi'nin sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu çeldi. 50'de Nazon'un pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Livakovic'de kaldı. 59'da Szymanski'nin sağ taraftan ortasında altıpas içinde Çağlar Söyüncü, topu ağlara gönderdi: 3-0. 82'de Fred'in pasında Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü. Maç 3-0 sona erdi.

OOSTERWOLDE İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiacos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, tedavi sürecinin beklenenden kısa sürmesinin ardından idmanlara başlamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı.

İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkiyi ıslıkladı.

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında 11'de yer aldı.

KANARYA'DA 5 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı olan Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rade Krunic ve Serdar Aziz, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.