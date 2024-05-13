Herkes Göz-Göz’ü konuştu! Sabaha kadar uyumadılar

Sezonun son maçında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan ve son düdükle birlikte kutlamalara başlayan Göztepe, Süper Lig coşkusunu sabaha kadar yaşadı. 2 sezonun ardından Süper Lig'e geri dönen Göz- Göz'ün maçın ardından düzenlenen kupa töreni ve kutlamaları büyük ses getirirken, sosyal medyada da herkes sarı-kırmızılıların sevincini konuştu. Süper Lig şampiyonlarına benzer bir kutlamayla her oyuncu seçtiği şarkıyla sahneye çıktı ve kupa töreni şova dönüşürken, tribünler yeri göğü inletti.

Kupa töreninin ardından tura çıkan oyuncular, taraftar ile bütünleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

GECE RÜYA GİBİ GEÇTİ

Rüya gibi geçen sezonun ardından kupasını alan İzmir temsilcisi, kupa törenini ardından futbolcular, teknik ekip ve yönetim üstü açık otobüs ile şehir turuna çıktı. Güzelyalı'da toplanan on binlerce taraftar şampiyon takımı karşılayarak meşaleler ve havai fişekler ile takıma tezahüratlar yaptı. Eğlencenin sabaha kadar sürdüğü kutlama töreninde oyuncular taraftarları selamlarken, zafer kupasını ise ayırmadı. Saatler süren turda tüm İzmir, takımı tutamadığı görüldü. yanlarından bir saniye olsun ayırtakımı bağrına bastı. Oyuncuların bazılarının ise tur esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

GÖZTEPE SEVGİSİ OKYANUSLARI AŞTI

Göztepe, Trendyol Birinci Lig'te sezonu ikinci bitirerek şampiyonluğunu ilan etti ve iki senenin ardından Süper Lig'e geri döndü. Önceki gün Bodrum FK ile oynanan ligin son maçının ardından şampiyon kupasına kavuştu. Statta da başlayan kutlamalar daha sonra sokaklara taşarken, sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya kutladı. Bu arada Göztepe sevgisi engel tanımadı ve okyanusları aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde de Göztepe coşkusu yaşandı. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki ekranlarda 'Şampiyon Göztepe' yazıları ve futbolcular ile taraftarların fotoğrafları paylaşıldı.

ŞİMDİ SIRA TRANSFERDE

Göztepe, Süper Lig'e yükseldiğini ilan etmesinin ardından transfer çalışmaları için vites arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Leicester City'den Yunus Akgün ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Emre Mor'u gündemine alan Göz-Göz, geçtiğimiz günlerde adı yine İzmir temsilcisi ile anılan Onuachu için nabız yokladı. Bonservisi Sport Republic bünyesinde bulunan Southampton'da olan oyuncu şu anda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

ANKERSEN HEYECAN YARATTI

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "Southampton'dan oyuncular Göztepe'ye gelebilir" ifadelerini kullanmıştı. Bu cümle camiada heyecan yaratırken, Paul Onuachu'nun sarı-kırmızılı takıma katılması sürpriz olmayacak. Önümüzdeki günlerde İzmir temsilcisinin deneyimli oyuncu için resmi temasa geçmesi bekleniyor.