Karatede zirvedeyiz

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'na Türkiye adeta damga vurdu. Dev organizasyonda organizasyonda takım müsabakaları tamamlanırken Türkiye kata erkek takımı altın madalya kazanarak zirveye yerleşti. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı, finalde karşılaştığı İspanyol rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Damla Su Türemen, Damla Pelit ve Zehra Kaya'dan oluşan Kadın Kata Takımı ise Çekya ile yaptığı 3'üncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BİREYSELDE DE BÜYÜK BAŞARI

Yine Hırvatistan'da yapılan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı. Ayrıca, Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireysel kumite -50 kiloda Selva Nur Akkurt, -55 kiloda Tuba Yakan, -61 kiloda Fatma Naz Yenen, erkekler bireysel kumite -61 kiloda Eray Şamdan ve -75 kiloda Enes Bulut bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.