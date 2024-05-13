Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali'nde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz altına uzandı. Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

MADALYA AVCISI

Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2016'da gümüş, 2022'de de bronz madalyayı boynuna takan Gazoz, ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak koleksiyonuna anlamlı bir madalya daha ekledi. 24 yaşındaki milli okçunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu ve 2023 Dünya şampiyonluğu da bulunuyor.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Mete Gazoz için bir mesaj paylaştı.