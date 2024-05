Son dakika: ZTK finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş ve Trabzonspor kulübünün başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapıldı. İlk olarak söz alan TFF Başkanı Büyükekşi, final karşılaşmasının Türk futbolu adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ettiklerini söyleyerek, "İki güzide kulübümüzün başkanlarıyla çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde iki kulübün başkanı ile ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Özellikle futbolun ve sporun, dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. İki kulübümüz de bu konuda mutabıklar. Kulüplerimizin bayrağı dışında 50 bin tane Türk bayrağı yaptıracağız. Bu bayraklar bütün taraftarlarımızın ellerinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu inşallah orada tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız. Güzel bir şekilde, bayram edasında bir karşılaşma seyrettirmeyi hedefliyoruz. Biz de federasyon olarak bu final karşılaşmasının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ OLACAK"

TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye Kupası final karşılaşmasında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ifade ederek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda VAR yoktu. Belirli aşamaların ardından VAR uygulaması başladı. Yarı otomatik ofsayt sistemi yoktu. Biz final maçında yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Yabancı VAR hakemi de getireceğiz. Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz" dedi.

HASAN ARAT: VERİLEN KARAR DOĞRU BİR KARARDIR

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş olarak bugün burada dost kulübümüz Trabzonspor ile birlikte sayın başkanın davetiyle çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru birlikte güvenlik unsurlarına da dikkat ederek en iyi şekilde nasıl kupa finalini organize edebiliriz, onu konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı ve tribünlerin bölünmesi söz konusu ise kura çekimi yapılacak. En önemli kararlardan bir tanesi de şehit yakınları ve gazilerimize ayrılacak her kulübün şeref tribünü kapasitesi olacak. Şeref tribünü, hem protokol olarak adlandırılır, bizim şeref tribünü ise gönlümüzdeki şeref tribünüdür. Her iki kulüp de bu konuda çalışma yapacak. Biz başkana, VAR hakemi konusunda talepte bulunduk. En önemlisi ise Trabzonspor kulübü başkanının yaklaşımıdır. Bizler de İstanbul'da olmasını, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını söyledik. Verilen karar doğru bir karardır. Federasyon da bize ılımlı yaklaşmıştır. Hem Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'a hem de federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Her iki takıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın" şeklinde konuştu.