Bodrum bu kez başaracak

TRENDYOL 1. Lig'de sezonun son haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp maratonu 57 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, gözünü yine finale dikti. Play-Off 1. Turu'nda 7. basamaktaki Boluspor'la eşleşen Bodrum Futbol Kulübü bu kez Süper Lig özlemini dindirmek istiyor. 16 Mayıs Perşembe günü iç sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör İsmet Taşdemir seyirci avantajını iyi kullanmak istediklerini belirtti.

"AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Taşdemir, "Geçen sezon Göztepe ve Eyüp'ü eleyip finale çıktık. Evimizde Boluspor'u tek maçta yenip rakibimizi bekleyeceğiz. Gönül isterdi ki üçüncü olalım ve direkt finale çıkalım ancak olmadı, biz yine aynı yolda yürüyeceğiz" diye konuştu.

RAKİBİNİ BU SEZON YENEMEDİ

16 Mayıs Perşembe günü tek maç üzerinden evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek yeşilbeyazlılar normal sezonda rakibini yenemedi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan müsabakayı 2-1 kaybeden Bodrum FK, ikinci yarı evinde rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bodrum geçen sezon ise Bolu'yu her iki maçta da yenmeyi başardı. Bodrum FK, Boluspor'u elemesi halinde Çorum FK-Kocaelispor eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.