TFF 2. Lig'de sezonu büyük bir hüsranla kapatan Bucaspor 1928'de yaprak kımıldamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Play-Off 1. Tur müsabakasında Yeni Mersin'e yenilerek büyük bir yıkım yaşamıştı. Devre arasında as kadrosunun neredeyse tamamını kaybeden Fırtına'da yeni gelen oyuncuların da devam edip etmeyeceği belli değil. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın önümüzdeki günlerde başkan Cihan Aktaş ile görüşerek bu durumu masaya yatıracağı öğrenildi. Henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, taraftar ise sosyal medya hesabında yapılan paylaşımların altına tepki mesajları yazdı.