  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucaspor 1928’de yaprak kımıldamıyor

Bucaspor 1928’de yaprak kımıldamıyor

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de yaprak kımıldamıyor
TFF 2. Lig'de sezonu büyük bir hüsranla kapatan Bucaspor 1928'de yaprak kımıldamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Play-Off 1. Tur müsabakasında Yeni Mersin'e yenilerek büyük bir yıkım yaşamıştı. Devre arasında as kadrosunun neredeyse tamamını kaybeden Fırtına'da yeni gelen oyuncuların da devam edip etmeyeceği belli değil. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın önümüzdeki günlerde başkan Cihan Aktaş ile görüşerek bu durumu masaya yatıracağı öğrenildi. Henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, taraftar ise sosyal medya hesabında yapılan paylaşımların altına tepki mesajları yazdı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA