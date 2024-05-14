Filenin Sultanları parkeye çıkıyor

VOLEYBOLDA "milli sezon" bugün kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak. "Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

ÜNVANINI KORUMAK İSTİYOR

İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti. "Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı. Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.