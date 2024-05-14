Kilit gün pazar

Süper Lig'de heyecan tavan yaparken, TFF yaptığı açıklama ile milyonların beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı. Önceki gün Galatasaray deplasmanda Karagümrük'ü 3-2, Fenerbahçe ise evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından Cim-Bom 99 puanla liderliğini sürdürürken, takipçisi Kanarya ise 93 puana ulaştı. Ligde son iki haftaya girerken iki takım arasında altı puanlık bir fark var. Avantajı elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, eğer derbide kazanır ya da en azından bir puan kazanabilirse bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

HEYECAN TAVAN YAPTI

Galatasaray, kazanarak üst üste ikinci genelde ise 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'ye ise derbide kazanmak yetmeyecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etse dahi son hafta İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Kritik derbiye sayılı günler kala heyecan doruğa ulaştı.

ASLAN KUPAYI İSTİYOR

SON olarak önceki akşam Karagümrük'ü 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde son iki haftaya girilirken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki altı puanlık farkı korumayı bildi. Pazar günü ezeli rakibini derbide konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, maçı kazanması ya da berabere kalması halinde üst üste ikinci toplamda ise 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Aslan'ın Süper Kupa'nın yanı sıra şampiyonluk kupasını da bu maçta almak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE DERBİYE ODAKLANDI

KAYSERİSPOR karşısında hata yapmayan Fenerbahçe, 37'nci haftada pazar günü oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına odaklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada mutlak kazanmak durumunda olan sarı-lacivertliler, aksi bir sonuçta şampiyonluğu rakibine kaptıracak. Fenerbahçe'de kurmaylar da hafta için de tesislere kamp kuracak. Teknik heyetin futbolcuların motivasyonunu artırmak için arayışta olduğu öne sürüldü.